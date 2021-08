Após deixar o Náutico, treinador é procurado por rival da Série B

Recife, PE, 18 (AFI) – Livre no mercado depois de ter deixado o Náutico por não concordar com algumas medidas que a diretoria estava querendo tomar, o técnico Hélio dos Anjos recebeu propostas.

Em entrevista ao Globo Esporte, o treinador não revelou qual foi o clube que o procurou ainda nesta quarta-feira. A proposta, porém, é da Série B do Brasileiro. E o único que está sem treinador é o Confiança.

“Por incrível que pareça, 30 minutos após meu desligamento meu telefone tocou e eu recebi uma proposta. Mas não vou discutir isso. Minha vontade hoje era de estar discutindo minha continuidade no Náutico. Não estou com cabeça para discutir outra proposta, mas meu pensamento nesse momento é outro, de curtir um pouco mais Recife ao lado da minha família”, disse Hélio dos Anjos.

MOTIVOS!

O experiente treinador ainda falou sobre os motivos que o levaram a surpreendente decisão em deixar o Náutico apesar da queda de desempenho no Campeonato Brasileiro da Série B, com cinco derrotas seguidas.

“O clube propôs umas decisões, discutiu comigo. Eu até acho que essas decisões são acertadas, cabem pelo momento. Saí da reunião pensando em dar continuidade no trabalho, mas após aquela noite de reflexão após uma derrota, eu decidi que não me sentiria confortável perante ao grupo de jogadores com essas decisões”, contou o treinador.

A diretoria alvirrubra tem a intenção de fazer algumas mudanças no elenco para que o clube reencontre o caminho das vitórias na Série B do Brasileiro.

A sequência negativa fez o Náutico deixar a liderança e despencar para o sexto lugar, com 30 pontos.