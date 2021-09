Após domir muito no BBB21, Pocah é diagnosticada com narcolepsia; entenda o distúrbio

[ad_1]



Se você assistiu o BBB21, deve ter reparado que a cantora Pocah estava mais para Bela Adormecida do que para Pocahontas. A artista aproveitou o reality para colocar o sono em dia, mas na verdade o cansaço excessivo tinha explicações científicas. No último sábado (28) a artista compartilhou nas redes sociais que sofre de narcolepsia, um distúrbio relacionado ao sono.

“Vocês já ouviram falar em narcolepsia? É um distúrbio do sono. Pois é! Descobri que tenho. Estou tratando isso e algumas outras coisas como TDAH e ansiedade. Desculpa não estar tão ativa aqui como antes e não postar com tanta frequência nas redes”, escreveu no Twitter.

A narcolepsia é um distúrbio crônico do sono. Segundo a ABMS (Associação Brasileira de Medicina do Sono), “a narcolepsia é caracterizada por um quadro de sonolência diurna excessiva com uma tendência de cair no sono em horas inapropriadas”. Diferente do que pode se pensar, esse sono causado pela narcolepsia não pode ser aliviado com uma boa noite de sono. O tratamento da doença deve ser feito com um neurologista.

Já o TDAH é sigla para Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, muito comum no Brasil e no mundo. Ele também é uma doença crônica e se caracteriza pela dificuldade de atenção, agitação excessiva e impulsividade. O tratamento requer acompanhamento psicológico e medicamentos.