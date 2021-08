Após fim do ‘Se Joga’, ‘Vídeo Show’ pode voltar à grade da Globo

Você lembra do programa Vídeo Show? Apresentado por artistas reconhecidos pelo público, ele abordava os bastidores da TV e trazia curiosidades sobre novelas e personagens. Dois anos após o seu cancelamento, a coluna de Patrícia Kogut afirma que existem chances dele voltar para a grade da Rede Globo.

Mesmo sem conformações oficiais, os rumores da volta da atração correm pelos corredores da emissora. Encerrado no início de 2019 pela baixa audiência, o programa foi substituído pelo ‘Se Joga’, apresentado por Fernanda Gentil. Acontece que a nova atração também não venceu a concorrência e a troca não surtiu efeito.

Com Fernanda Gentil alocada em uma nova atração aos sábados, o cancelamento do ‘Se Joga’ foi dado como certo, abrindo possibilidades para a volta do ‘Vídeo Show’. Se o retorno for confirmado, o programa será repaginado e é provável que aborde não só os bastidores e programas da Globo, mas todos os canais do grupo, como o Multishow, GNT, SporTV, além do streaming Globoplay.

O ‘antigo’ Video Show

O Vídeo Show mostrava os bastidores da televisão e abordava desde os erros de gravação mais divertidos até as curiosidades sobre artistas e personagens. Ele ‘nasceu’ em 1983 e ficou no ar até o início de 2019.

O ator Miguel Falabella foi quem ficou mais tempo no comando do programa, mas André Marques, Cissa Guimarães, Otaviano Costa, Mônica Iozzi, Joaquim Lopes e Sophia Abrahão também já ocuparam a bancada do Vídeo Show.

Além disso, a apresentadora Angélica também fez bastante sucesso com o quadro ‘Video Game’, onde famosos disputavam entre si.