Após Flávio Caça Rato e Dadá Boladão, time pernambucano anuncia goleiro Dida e atacante Raniel

Cabo de São Agostinho, PE, 17 (AFI) – O Ferroviário está investindo para buscar o acesso na elite do futebol pernambucano. Após acertar com Flávio Caça Rato e Dadá Boladão, a equipe anunciou o goleiro Dida e o atacante Raniel.

Dida tem 37 anos e estava no Crato-GO antes de acertar com o Ferroviário. Ele tem passagens também por Náutico, ABC e Juventude. Já Raniel, 26, é um velho conhecido do futebol pernambucano, rodando por Petrolina, Belo Jardim, Pesqueira, dentre outros.

Flávio Caça Rato é o principal nome do Ferroviário

A COMPETIÇÃO

O Campeonato Pernambucano Série A2 começa no dia 14 de setembro. 14 times disputam duas vagas para a elite do estadual. Na primeira fase, os participantes são divididos em dois grupos com sete. Os quatro melhores de cada avançam.

Em seguida, os remanescentes jogam um quadrangular e, novamente, os quatro primeiros passam para a decisiva fase, onde somente dois garantem o acesso.

O Ferroviário está no Grupo B com América, Íbis, Cabense, Atlético-PE e Ipojuca, além do Centro, adversário da estreia. A partida será no estádio Gileno de Carli, às 15 horas do 5 de setembro.