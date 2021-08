Após gafe sobre Fernanda Souza e Thiaguinho, Taís Araújo brinca: ‘quem não superou fui eu’

A estreia do The Masked Singer Brasil nesta terça-feira (10) rendeu muitas risadas aos telespectadores. Um dos momentos mais inusitados envolveu Taís Araújo, que cometeu uma gafe ao falar que Fernanda Souza é apaixonada por Thiaguinho – o casamento dos dois chegou ao fim em 2019.

No momento da declaração, os jurados precisavam descobrir quem estava por trás da máscara. Ao dar a dica sobre sua identidade, a participante declarou: “Eu sou loucamente apaixonada pelo Thiaguinho”.

Sem hesitar, Taís disparou que era Fernanda Souza, levando todos aos risos. “Ai que vergonha, gente”, disparou a famosa.

Com a repercussão, a esposa de Lázaro Ramos usou sua conta no Twitter para brincar com a situação inusitada.

Veja: