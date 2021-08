Após Hernanes, outro jogador rescinde com o São Paulo e deve parar no Sport

São Paulo, SP, 03 (AFI) – Aos poucos o São Paulo vai reformulando seu ‘inchado’ elenco na temporada. Após rescindir com o ídolo Hernanes, o Profeta, o time paulista também antecipou o término do contrato do meia Everton Felipe. E o destino será o Sport, rival na Série A.

Everton Felipe fez apenas uma partida pelo São Paulo na temporada, ainda em maio, durante o Campeonato Paulista. O jogador vinha sendo opção no banco de reservas, mas sequer entrava no segundo tempo, razão que motivou o pedido de rescisão e o comum acordo entre as partes.

Outro fator que motivou a rescisão foi uma investida do Sport, clube pelo qual foi revelado. O jogador foi seduzido pela oferta, principalmente por ter recebido a indicação de que poderia atuar com mais regularidade. Everton e Sport devem assinar contrato até o final de 2022.

Aos 24 anos, ele foi revelado no time pernambucano e também passou pela base do Internacional. Chegou ao São Paulo em 2018 e neste período acabou sendo emprestado para Athletico-PR, Cruzeiro e Atlético-GO.

Já sem Everton Felipe, o São Paulo volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Vasco, às 21h30, em São Januário, pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, os paulistas venceram por 2 a 0.