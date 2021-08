Após Hernanes, Sport anuncia outro ex-meia do São Paulo: “Cheguei na minha casa”

Recife, PE, 05 (AFI) – Leão da Base de berço, Everton Felipe está de volta ao Sport! O meia-atacante, revelado no nosso Clube e com enorme identificação com a nação rubro-negra desembarcou na noite desta quarta-feira e assinará contrato com o rubro-negro até o final de 2022, após passar por todos os testes físicos e médicos no CT. Negociado com o São Paulo em 2018, ele rescindiu com o time paulista e volta para casa de forma definitiva.

Parece que muito tempo passou, mas a realidade é que Everton Felipe ainda é um jovem atleta de 24 anos. Tendo todo o potencial e tempo necessário para mostrar o talento que o fez, desde a base, ser reconhecido pela torcida. A sensação de muito tempo também condiz com o modo precoce que o talentoso meia surgiu na Ilha, fazendo seus primeiros jogos ainda com 16 anos em 2014, ano em que o Leão abocanhou os títulos Estadual e da Copa do Nordeste.

Everton Felipe rescindiu com São Paulo

Contando jogos oficiais, o jogador, natural de Limoeiro, defendeu o Sport profissionalmente em 121 ocasiões. O número naturalmente aumenta com alguns amistosos e sobretudo campeonatos em seus tempos de base. Do Sport, ganhou o Brasil. Foi vendido, passou por equipes importantes como São Paulo, Athletico e Cruzeiro. Em 2020 jogou o Brasileirão pelo Atlético Goianiense. Nesta temporada, novamente pelo tricolor paulista, entrou em campo pela última vez no final de maio, em jogo da Libertadores.

“Feliz em receber um filho criado em casa, o Sport abre as portas e deseja grande sucesso ao nosso #Juvenil! Que o amor ao Leão continue sendo corroborado com raça, dedicação e talento, algo que nunca faltou e continuará a ser uma marca do prata da casa”, falou o Sport, em nota.

Confira a publicação de Everton Felipe:

Cheguei na minha casa, no meu lar! Voltei para o clube do meu coração, o clube que sou apaixonado e onde vivi meus melhores momentos e minhas maiores alegrias. Uma felicidade transborda no peito, sem palavras pra descrever esse momento. Receber essa recepção, dos torcedores do clube que amo, é algo indescritível. Recepção extraordinária. Estou longe de ser ídolo para um clube do tamanho do Sport. Mas garanto que darei a minha vida dentro de campo para me tornar um. Isso será minha meta. Fazer muito mais história por esse clube. Obrigado a todos os torcedores que foram ao aeroporto. Aos que não consegui dar atenção, peço desculpa. Mas iremos ter muito tempo para nos vermos e termos alegrias