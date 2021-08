Após morte de motociclista, prefeitura irá suprimir palmeiras em avenida de Maceió

A Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Maceió (Sudes) encaminhou equipes, desde as primeiras horas desta segunda (2), para avaliar a situação das árvores que margeiam a Avenida Jorge Montenegro, no bairro Santa Amélia. Na tarde deste domingo (1º), o entregador de uma galeteria morreu após ser atingido por uma das palmeiras imperiais existentes no…

A Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Maceió (Sudes) encaminhou equipes, desde as primeiras horas desta segunda (2), para avaliar a situação das árvores que margeiam a Avenida Jorge Montenegro, no bairro Santa Amélia. Na tarde deste domingo (1º), o entregador de uma galeteria morreu após ser atingido por uma das palmeiras imperiais existentes no local.

José Iran de Oliveira, de 26 anos, teve morte instantânea. Ele transitava pela avenida na sua motoccileta quando foi atingido pela palmeira. O corpo de Bombeiros foi acionado, mas teve dificuldades para resgatar a vítima, uma vez que o local do acidente ficou repleto de fios de alta tensão rompidos. RELEMBRE AQUI.

De acordo com a Sudes, duas palmeiras imperiais que se encontram na avenida serão suprimidas e as demais árvores serão avaliadas. Caso seja necessário, novas supressões não estão descartadas. As equipes estão no local desde as 8h desta segunda (2).

Liberação do corpo

De acordo com a Perícia Oficial de Alagoas, o corpo de José Iran será liberado ainda na manhã de hoje. Não há informações sobre velório ou sepultamento. Familiares, amigos e a galeteria onde o jovem entregador trabalhava usaram as redes sociais para lamentar o acidente fatal.