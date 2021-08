Após novo revés no Brasileirão, técnico do Athletico promete dar resposta na Sul-Americana

Curitiba, PR, 16 (AFI) – A derrota, por 1 a 0, frente ao Cuiabá não foi muito bem digerida pelo técnico António Oliveira. O treinador criticou a postura da equipe no último domingo e prometeu uma recuperação no confronto de quinta-feira, quando o Furacão enfrentará a LDU, na Arena da Baixada, pelas quartas de final da Sul-Americana. No jogo de ida, triunfo do time equatoriano por 1 a 0.

“Tivemos muito a bola, mas fomos pouco objetivos. Podíamos não ter ganho, mas nunca poderíamos ter perdido esse jogo. Não fomos tão objetivos como costumamos ser. O adversário se defendeu bem e nós não fomos competentes naquilo que nos propomos aqui, que era buscar os três pontos. Só nos resta tirar lições daquilo que se passou e trabalhar”, disse o treinador rubro-negro

O técnico do Furacão diz que o time segue na briga por títulos e vai mostrar isso na partida decisiva da próxima quinta-feira, contra a LDU, pela Sul-Americana.

António Oliveira falou após nova derrota do Athletico

“É evidente que ninguém gosta de perder, mas isso faz parte de um processo. Iniciamos a temporada de uma forma extraordinária e isso ninguém pode apagar. Minha equipe sempre vai brigar por títulos e é para isso que eu estou aqui. Na quinta-feira, a equipe com certeza dará uma resposta de acordo com o talento e a qualidade desses jogadores”, garantiu.

DESGASTE

Segundo António Oliveira, o Furacão está está sentindo o desgaste da maratona de jogos válidos pelas três competições em que o clube está envolvido neste momento da temporada.

“Estar em todas as competições é muito bonito, nós temos esse objetivo, mas isso tem o seu preço. Temos que ter jogo de cintura e saber gerir da melhor forma”, afirmou.

BRASILEIRÃO

No Brasileirão, o Athletico conheceu sua terceira derrota seguida. Com isso, caiu para a sexta posição, com 23 pontos. O líder Atlético Mineiro tem 37.