Após pisão, atacante de clube da Série C passa por cirurgia no saco escrotal

Volta Redonda, RJ, 31 (AFI) – Todo público masculino, a partir deste momento, vai se solidarizar com MV, personagem principal desta matéria. O atacante do Volta Redonda fez uma cirurgia para reconstruir o saco escrotal. Isso mesmo! Cirurgia lá nos “países baixos”. Ai, ai, ai… que dor!

É duro continuar a leitura, mas ele precisou da cirurgia após levar um pisão de Tarcísio na derrota do Voltaço por 2 a 1 para o Santa Cruz pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. MV saiu de ambulância do campo.

A operação de MV foi realizada no Real Hospital Português, em Recife. Aos 23 anos, o jogador terá alta já nesta terça-feira. A cirurgia foi “um sucesso”, segundo o Volta Redonda.

Em campo, o Volta Redonda-RJ se complicou na briga pelo G4 ao seguir estacionado com 19 pontos, agora na sexta colocação. O Paysandu, quarto colocado, tem 21. No sábado (04), o Volta Redonda recebe o Ferroviário, no Estádio Raulino de Oliveira, às 21h.