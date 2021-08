Após polêmica da casa alugada, Isabelle Drummond vira motivo de piada com declaração

Após ser acusada de construir uma igreja no quintal de uma casa que alugava no Rio de Janeiro (RJ), a atriz Isabelle Drummond surpreendeu os seus seguidores ao surgir no Instagram, nesta terça-feira (17), com um pronunciamento um pouco inusitado.



Enquanto todos aguardavam uma declaração sobre o caso que repercutiu na internet, a global decidiu recitar o poema Ouvir Estrelas, de Olavo Bilac. Alguns internautas ficaram chocados com a postura de Isabelle. “Tá bom, mas e a igreja?”, perguntou um internauta. “Eu não entendi nada, mas gostei”, analisou outro.

Um terceiro frisou: “A menina me manda um Olavo Bilac como pronunciamento pra esse role, depois eu tenho ainda que explicar meu trauma com gente cult, precisa de explicação?”. Houve também quem risse da situação: “Gente, eu não entendi nada do que ela disse!! Alguém explica? Kkkkk”.

Veja: