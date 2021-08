Após polêmica nos EUA, Larissa Manoela se declara para a mãe e afasta rumores de desavença

Há algumas semanas, Larissa Manoela e a mãe, Silvana Santos, viraram assunto na internet por causa de uma possível desavença entre as duas durante uma viagem nos Estados Unidos. Na época, a matriarca chegou até a deixar de seguir a filha.

Mas, pelo visto, já está tudo resolvido entre as duas. A atriz compartilhou recentemente um registro ao lado dela, no dia do seu aniversário.

“Minha cara metade! Feliz vida! Admiro muito a mãe, esposa e mulher incrível que você é. Leonina nata. Potência e poder. Força e garra! Um dia quero me tornar pelo menos um pouquinho do que você é.”, começou a estrela.

A global seguiu dizendo: “Única e especial! Te desejo um ano lindo, próspero e cheio de luz. Que possamos juntas trilhar muitos outros caminhos lindos”. E finalizou: “SAÚDE! Feliz 50”.

Veja: