Após polêmicas, Sarah Andrade comunica afastamento de rede social

Sarah Andrade usou uma rede social nesta quinta-feira (5) para anunciar que vai se afastar do Twitter. A ex-participante do BBB21 declarou que algumas citações afetaram o emocional dela.

“Estou passando aqui só para dizer que está tudo bem comigo. Dei uma pausa no Twitter levando em consideração os últimos dias, os últimos acontecimentos. Não está me fazendo bem emocionalmente. Estou aqui focada nos meus trabalhos”, disse a consultora de marketing

Na sequência, Sarah Andrade pediu respeito diante dessa decisão de afastamento. “Se eu puder pedir uma coisa para vocês é que vocês me respeitem, respeitem esse meu tempo e também respeitem as pessoas que estão próximas a mim, que estão me ajudando. Por favor. É só isso mesmo, está tudo bem por aqui, a gente está trabalhando muito. Enfim..Tenham empatia”, concluiu a sister.