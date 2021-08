Após pular fora da Série D, clube do interior desiste da Copa do Nordeste

Salgueiro, PE, 26 (AFI) – O Salgueiro fez história em 2020 ao conquistar o primeiro título no Campeonato Pernambucano. Mas desde então, o clube do interior se afundou e sumiu. Sem dinheiro, o Carcará desistiu da Série D do Brasileirão e, agora, também caiu fora da pré-Copa do Nordeste.

“O Salgueiro Atlético Clube informa que não participará da Pré-Copa do Nordeste de 2022. Em virtude das dificuldades financeiras e falta de apoio, o Carcará não disputará a seletiva da competição que terá início em Outubro de 2021”, diz parte da nota oficial do Salgueiro.

TENTOU, MAS NÃO DEU!

A diretoria do Salgueiro até se reuniu com empresários e com dirigentes da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), mas não conseguiu chegar a um acordo para viabilizar receitas.

“Esta foi uma decisão bastante pensada e extrema, que precisou ser tomada em decorrência da falta de apoio financeiro, bem como, alto custo de uma manutenção de uma equipe profissional de futebol. Buscamos parcerias, patrocinadores, meios que viabilizassem nossa participação, entretanto, não conseguimos o suporte financeiro necessário para tal”, segue o Carcará.

EM 2022…

Sem dinheiro e sem elenco, uma vez que dispensou todos após o término do Estadual, o Salgueiro se prepara para a temporada 2022, quando disputará o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil e a Série D.

“Reiteramos o trabalho incansável e constante dos que estão à frente do Salgueiro Atlético Clube, visando a montagem de uma equipe competitiva para a temporada de 2022”, finalizou o clube nordestino.