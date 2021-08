Após quatro anos no cargo, técnico deixa comando de time que luta contra o rebaixamento na Série C

Richão do Jacuipe, BA, 01 (AFI) – No cargo desde 2018, Jonilson Veloso não é mais técnico do Jacuipense na sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. O agora ex-comandante não vinha em um bom momento à frente da equipe com apenas uma vitória em dez jogos disputados desde a primeira fase e vinha de cinco empates seguidos.

O anuncio aconteceu na manhã deste domingo (01) com uma postagem nas redes sociais após uma longa reunião entre os dirigentes do Jacuipense e o treinador. Mesmo assim, a saída dele do clube ainda não foi confirmada. Já que ele entrará de férias neste mês de agosto e depois disso terá a possibilidade de assumir uma nova função.

Na vice-lanterna do Grupo A com dez pontos somados, o Jacuipense volta a campo no próximo sábado (07) de olho na reabilitação em um duelo fora de casa contra a Tombense. A expectativa é que até lá, o Leão do Sisal já tenha oficializado um novo treinador.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DIVULGADA PELO JACUIPENSE:

“Comunicamos o desligamento de Jonilson Veloso do cargo de técnico do Esporte Clube Jacuipense. Jonilson entrará de férias no próximo mês de agosto e no seu retorno, conversaremos para analisarmos o seu futuro junto ao clube.

Foi com Jonilson que o Jacuipense conquistou o acesso a Série C 2020, manutenção na competição, e a 4a colocação no campeonato estadual, proporcionando assim a melhor colocação da história do clube no ranking da CBF.

Jonilson, você foi peça fundamental para o crescimento do Jacupa. Máximo respeito e muita gratidão”.