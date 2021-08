Após receber Hernanes e outros três, Louzer pede atacante de velocidade ao Sport

Recife, PE, 19 (AFI) – O técnico Umberto Louzer segue pedindo por reforços no Sport para deixar de brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Recentemente, o clube rubro-negro fechou com o goleiro Saulo, ex-Botafogo, e o zagueiro Pedro Henrique, ex-Internacional.

O treinador enxerga que a equipe ainda necessita de um atacante de velocidade. A diretoria afirmou que está analisando o mercado e que pode atender o desejo do treinador, que já ganhou também o volante Hernanes, ex-São Paulo, e o meia Everton Felipe, outro com passagem pelo clube paulista.

Umberto Louzer quermais reforços

“Estamos atrás de um atacante de beirada, que é uma exigência do treinador e estamos no mercado para essa posição. Mas a gente tem que ter muito cuidado porque o orçamento é curto”, revelou o diretor de futebol Gabriel Campos.

O dirigente afirmou que o dinheiro atrapalha na hora de definir uma contratação. ” “Estamos no mercado e tentando fazer as reposições. Mas temos uma dificuldade gigantesca com o pouco recurso. Está difícil para conseguirmos, mas estamos trabalhando para conseguir tais peças”, completou.

BRASILEIRÃO

O Sport é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos, dois a menos do queo Cuiabá, primeiro fora da degola. O próximo desafio é um confronto direto contra o São Paulo, no domingo, às 20h30, na Ilha do Retiro.