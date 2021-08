Após repercussão, Latino pede desculpas por fala sobre autismo: ‘Foi ignorante’

Nesta terça-feira (24), Latino pediu desculpas após fala polêmica sobre o autismo. Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, transmitido e disponível no YouTube, o cantor comparou o autismo, uma condição psiquiátrica, a uma ‘fase’ pela qual os artistas costumam passar.

Na ocasião, Latino destacou que os artistas costumam enfrentar quatro momentos na carreira. “A primeira fase é a humildade, onde o cara fala com todo mundo e o mais simpático do mundo. Vem a segunda fase que é a euforia. […] Quer estar em todos os lugares, ele é o cara, quer chamar a atenção […]. Depois disso, ele entra na fase do autismo. O autismo é o que muitos políticos têm, que não querem ouvir ninguém. Ele se fecha no mundo dele e não quer ouvir ninguém, não ouve empresário, não ouve gravadora e ele está autista. A quarta fase é a fase mais triste do artista, que é quando ele cai na real”, explicou.

A fala do cantor repercutiu mal nas redes sociais, afinal o autismo não é uma fase, mas sim uma condição psiquiátrica, uma síndrome que precisa ser abordada com seriedade. Para se retratar, Latino enviou um pronunciamento à colunista Fábio Oliveira, no qual pediu desculpas.

“Respeito todos os tipos de pessoas, crenças, povos, etc. Não tenho nenhum tipo de preconceito! E deixo aqui o meu pedido de desculpas por uma fala ‘ignorante’ (no sentido informação) de minha parte! Afirmando e destacando que não tive a intenção de ofender ou menosprezar ninguém!”, escreveu.