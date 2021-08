Após saída de gerente, presidente de time da Série D pode pedir afastamento

Caruaru, PE, 03 (AFI) – A semana é de reformulação no Central-PE. Depois da saída do gerente de futebol Lino deixar o clube, agora pode ser a vez do presidente Alexandre César Leite. Entretanto, o presidente do Conselho Deliberativo, Rubens Oliveira, ainda não recebeu nenhum pedido.

Se for concretizado o afastamento, Clenio Lima assume até as novas eleições, marcadas para outubro, mas que podem ser adiantadas para setembro. Ele assume por ser o primeiro vice-presidente do clube.

Além disso, a empresa Inovar Comunicação, que gere o futebol desde o início do Campeonato Brasileiro Série D, também deve sair.

SÉRIE D

O Central, que iniciou a campanha com o técnico Júnior Baiano, ex-jogador do Flamengo, tem sete pontos na oitava e última posição do Grupo A3. São cinco pontos de diferença para o Treze, que fecha o G4.

O time volta a campo no domingo, às 15h, quando recebe o Sousa-PB, sexto colocado com 11 pontos.