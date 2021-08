Após ser alvo de acusações, esposa de Cid Moreira diz que sofreu agressão de enteados

Após ser acusada de maus-tratos pelos filhos do locutor Cid Moreira, Fátima Sampaio resolveu se pronunciar. Nesta quinta-feira (5), ela revelou ter sido agredida e perseguida pelos enteados durante os anos de relacionamento com Cid. A declaração dá um novo capítulo à história, que tem estado sob os holofotes desde o final de julho.

“Eles [filhos do Cid] foram aumentando a agressão, nos perseguindo. Vocês pensam que isso é de agora? É coisa antiga, tem 21 anos que estou com o Cid. Vocês podem imaginar o que essas pessoas têm tentado fazer comigo, de forma mais particular e discreta, as chantagens, ameaças e jogos”, afirmou em entrevista ao programa A Tarde É Sua.

Fátima ainda disse que as ameaças sofridas são veladas e que já esperava as atitudes de Roger Moreira, sobrinho da ex-esposa adotado por Cid. “Eu sabia do que ele era capaz, mas não sabia até onde, só estou assistindo para ver. A escola em que ele estudou, eu passo longe”, alfinetou.

Além disso, a esposa de Cid Moreira também comentou sobre a atitude do ex-caseiro, que confirmou a versão dos enteados. “Estou muito triste com o Manoel [ex-caseiro], ele é uma pessoa simples, humilde. Acho que ele foi seduzido, talvez, por promessas econômicas futuras, só posso pensar que é isso”, explicou.