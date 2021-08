Após ser dispensado pela Chapecoense, zagueiro desabafa: “Me tiraram o direito de jogar a Série A”

Chapecó, SC, 27 (AFI) – O zagueiro Derlan desabafou após ser informado pela diretoria que não fazia mais parte dos planos da Chapecoense para a reta final da temporada 2021. Na lanterna do Campeonato Brasileiro, a equipe catarinense já começa a pensar na Série B do próximo ano e, por isso, vem fazendo uma limpa em seu elenco. O defensor, no entanto, não concordou com a atitude dos dirigentes.

“Fiquei totalmente surpreso. Não estava esperando. A fase realmente não é boa, mas eu vinha atuando. Aqui todos ganham e todos perdem. Infelizmente o futebol é assim. Mas dei o meu melhor para honrar essa camisa, a qual eu tenho muito orgulho por tudo que construí aqui. Colocamos o clube de volta à Série A. Estou na história”, falou.

Como já fez sete partidas com a camisa alviverde, Derlan não poderá reforçar outra equipe da Série A. Ele pode aceitar jogar a Segunda Divisão ou buscar uma solução no exterior. O fato gerou incômodo por parte do atleta, que já recusou propostas para seguir na Chapecoense.

Derlan está de saída da Chapecoense

“Me tiraram o direito de disputar uma Série A e a janela de transferência fecha na segunda-feira, ficou apertado. Cheguei a receber boas ofertas, em momentos delicados para o clube, com salários atrasados, mas sempre optei por ficar e ajudar. Agora vamos ver o que acontece. Estamos analisando algumas situações e precisamos decidir rápido”, concluiu.

Derlan tem 25 anos e já fez 57 jogos com a camisa Chapecoense, com três gols marcados. Ele ainda tem passagens por clubes Criciúma, Grêmio, Paysandu, Boavista e Fluminense. O jogador faz parte de uma ‘barca’ que conta com o meia Felipe Baxola, além dos atacantes Fernandinho e Kaio Nunes.

BRASILEIRÃO

Enquanto isso, a Chapecoense está na lanterna do Brasileirão, com seis pontos. O Fluminense, o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 18. Neste sábado, o time catarinense enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro.