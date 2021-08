Após testar positivo para Covid-19, Felipe Neto relata sintomas de gripe

Felipe Neto usou os stories do instagram nesta quinta-feira (12) para atualizar os fãs sobre o estado de saúde dele. O Youtuber testou positivo para a Covid-19 12 dias após receber a primeira dose da vacina.

“Acordei um pouco baqueado, parecia que eu tinha sido atropelado enquanto eu dormia, mas nada demais também. Estou com sintomas de gripe, como se fosse realmente uma gripe. Continuo sem febre, mas gripado. Vocês estão ouvindo? Anasalado, coriza. Se for só isso, está maravilhoso”, começou.

O influenciador também defendeu a vacinação. “Mesmo com vacina, ainda existe chance do pior, por isso TODOS devemos nos vacinar, para impedir mais mortes”, escreveu no Twitter.