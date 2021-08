Após trocar carinhos em iate, Neymar posta foto com Bruna Biancardi em Ibiza

Um dia após ser fotografado em clima de romance com a influenciadora digital Bruna Biancardi durante um passeio de iate por Ibiza, na Espanha, Neymar segue na companhia da moça. Nesta terça-feira (3), ele publicou um registro em seu Instagram em que aparece com os amigos, Carol Dantas, mãe do seu filho David Lucca, e Bruna, que está ao fundo da foto.

Além dos stories postado em seu Instagram, Ney ainda marcou a moça e legendou a imagem como “Bonde”. Na foto todos aparecem de branco, prontos para seguir curtindo o verão europeu.