Após vencer Super Dança, Paolla Oliveira elogia Dandara Mariana: ‘Leveza e doçura’; veja

Não tinha como a noite começar melhor. Vendo a divina Dandara Mariana inspirando com leveza, doçura e profissionalismo. Que delícia te assistir ao lado do Diego Maia, Dandara. Depois o Rodrigo Simas tão preciso, tão seguro sempre. É muito bom ser fisgada pela técnica que você e a genial Nathalia Ramos trazem pra dança”, escreveu na legenda.

“Conduziu a competição com a saída do meu amado Faustão. Obrigada a toda galera de figurino, maquiagem, produção, câmera, pelo trabalho lindo que vocês desempenharam. E obrigada, claro, mais uma vez e sempre, ao meu professor, tricampeão, Leandro Azevedo. Você foi incrível do início ao fim. Quando eu achava que não dava mais, você fazia eu me superar. Obrigada, obrigada, obrigada a todos que nos acompanharam”, concluiu Paolla.