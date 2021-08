APP de mobilidade somente para o sexo feminino busca motoristas mulheres em Salvador

O mercado de mobilidade por aplicativo ainda não é um serviço 100% seguro para as mulheres, tanto passageiras como motoristas. Diante dessa realidade, a Lady Driver, primeiro aplicativo que conecta passageiras a motoristas mulheres, anuncia chegada na cidade de Salvador e já está em busca de motoristas, também do sexo feminino. Em breve, o serviço também estará disponível na Região Metropolitana, contemplando Lauro de Freitas, Simões Filho, Camaçari e Mata de São João.

Quem estiver interessada em atuar como motorista – tanto em Salvador como na Região Metropolitana – deve baixar o app Lady Driver Motorista nas lojas de aplicativo do seu celular e fazer o cadastro (que será submetido à análise). Ele está disponível exclusivamente para o sistema operacional Android. Dúvidas podem ser tiradas pelo WhatsApp (71) 9251-8733 ou pelo perfil no Instagram.

Parte dessa estratégia já está em desenvolvimento na Bahia, através da embaixadora Lady Driver, Adriana Barreiros. O objetivo da ação é dar oportunidade para mulheres com perfil de empreendedoras a levarem para sua cidade um serviço de utilidade pública. Abrir um negócio que vai ajudar mulheres de toda a região, beneficiando tanto as motoristas, quanto as passageiras que poderão contar com um serviço de transporte confiável e seguro.