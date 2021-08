Aprenda a fazer a receita de empada destaque no ‘MasterChef’

Quem não ama uma empada, né? E fazer uma que agradece aos jurados do MasterChef, da Band, foi o desafio desta terça-feira (11) na prova de eliminação. Entre as que mais se destacaram, a empada vencedora foi a de Eduardo. O jovem optou por fazer uma tradicional de frango e outra com sabor mais exótico, de Romeu e Julieta. Quer saber qual é o segredo dele? Confira a receita!

250 grama(s) farinha de trigo

3 unidade(s) sobrecoxa de frango

100 grama(s) requeijão cremoso

1 colher(es) de sopa extrato de tomate

2 unidade(s) azeitona preta

Ingredientes da Romeu e Julieta:

100 grama(s) requeijão cremoso

80 grama(s) goiabada cremosa

Ingredientes da geleia de pimenta:

1 xícara(s) de chá água

1 xícara(s) de chá açúcar

1 colher(es) de sopa amido de milho

1 colher(es) de sopa extrato de tomate

1 colher(es) de sopa vinagre

1 dose(s) cachaça dourada

Em um bowl, esquente a água com o sal para fazer uma salmoura. Misture a banha com a farinha com a ponta dos dedos. Junte a salmora na massa e coloque-a em um saco plástico para descansar por 20 minutos.

Em uma panela de pressão, coloque a cenoura cortada em quanto e a cebola também cortada em quatro. Acrescente o louro e deixe cozinhar por 20 minutos após pegar pressão. Desfie o frango com as mãos, acrescente o requeijão cremoso e o extrato de tomate. Acerte o sal.

Coloque uma boa quantidade de frango na empadinha, finalize com meia azeitona. Feche a empadinha e pincele gema por cima. Asse no forno pré-aquecido a 220°C por 30 minutos.

Coloque uma colher caprichada de goiabada no fundo da empadinha, e complete com requeijão cremoso e finalize com alecrim. Feche a empadinha, pincele gema por cima e asse no forno pré-aquecido a 220°C por 30 minutos.