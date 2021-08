Aprenda a fazer o filé de robalo de Fogaça, do ‘MasterChef’

Na prova de eliminação desta terça-feira (3) do MasterChef Brasil, os participantes tiveram que reproduzir uma receita do chef e um dos jurados da atração Henrique Fogaça. A receita escolhida foi filé de robalo com purê de cará, vinagrete de banana e bacon. Quer tentar em casa também? Confira a receita feita por Isabela Scherer, a participante escolhida como vencedora da prova.

3 colher(es) de sopa prosecco

3 xícara(s) de chá creme de leite

3 colher(es) de sopa leite de coco

1/2 xícara(s) de chá coentro

2 xícara(s) de chá óleo

1/4 xícara(s) de chá Castanha de baru

1 colher(es) de chá manteiga

1 unidade(s) banana-da-terra

1/4 unidade(s) pimenta-dedo-de-moça

Azeite de coentro: branquear as folhas de coentro, secar e bater com óleo e sal. C, coar no passador chinoy com papel.

Purê: cozinhar o cará na água. Depois de cozido, bater no liquidificador com creme de leite e sal. Levar para a panela e finalizar com prosecco e leite de coco.

Castanha: ferver e descascar a castanha. Bater no processador e esquentá-las na frigideira. Voltar ao processador com tomilho, alecrim e sálvia. Incorporar na manteiga com a pimenta-dedo-de-moça. Abrir entre dois pedaços de filme plástico e levar ao congelador.

Banana: cortar a banana em brunoise. Temperar com coentro e pimenta dedo-de-moça. Temperar com limão, açúcar, sal e mais azeite de coentro.

Peixe: temperar com sal. Furar carne com uma faca e colocar a crosta (crosta de manteiga) em cima do filé, e assar a 180°C por 11 minutos. Untar uma forma com óleo de coentro, fritar o bacon em fogo baixo até ficar crocante.