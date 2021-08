Armada no 4-3-3, Seleção FI da 10ª rodada da Série C tem zagueiro ex-Ponte e técnico que estreou com vitória

Campinas, SP, 04 (AFI) – A primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C segue muito equilibrada, prova disso é que essa décima rodada, que foi disputada nos últimos dias, foi marcada pela reabilitação de oito times que conseguiram voltar a vencer para brigarem por seus objetivos dentro da tabela. Entre os destaques, está o Manaus-AM que na estreia de Evaristo Piza bateu o lanterna Santa Cruz-PE, por 2 a 1, e voltou a bolar no G4 do Grupo A.

O comandante inclusive, foi o escolhido para estar à frente da Seleção FI, onde estão todos os melhores jogadores desta décima rodada. Agora, na liderança isolada do Grupo A, o Volta Redonda-RJ tem dois representantes: o meia Emerson Júnior e o atacante MV.

Já no Grupo B, o São José-RS fez um jogaço contra o Botafogo-SP, vencendo por 4 a 2 e também tem o volante Crystopher e o atacane Cláudio Maratona entre os destaques. O zagueiro Luizão, ex-Ponte Preta, marcou um gol na vitória do Mirassol-SP sobre o Oeste-SP, por 2 a 1 e chega para liderar a zaga da Seleção FI.

CONFIRA A SELEÇÃO FI DA 10ª RODADA DA SÉRIE C:

Lucas (Botafogo-PB);

Alex Murici (Paraná-PR), Luizão (Mirassol-SP), Mateus Silva (Ituano) e Fábio Alves (Floresta-CE);

Crystopher (São José-RS), Emerson Júnior (Volta Redonda-RJ) e Rodrigo Bassani (Figueirense-RS);

Rafhael Lucas (Manaus-AM), MV (Volta Redonda-RJ) e Cláudio Maradona (Sao José-RS).

Técnico: Evaristo Piza (Manaus-AM).

CONFIRA A ATUAÇÃO DE CADA JOGADOR:

Goleiro:

Lucas (Botafogo-PB) – O Ferroviário foi superior durante boa parte do jogo, mas o Botafogo conseguiu voltar para casa com um empate graças ao seu goleiro. Lucas estava em um dia inspirado e fez um verdadeiro milagre no segundo tempo ao defender cabeçada de Gabriel Silva dentro da pequena área.

Lateral-direito:

Alex Murici (Paraná-PR) – Mesmo jogando contra o líder do Grupo A e saindo atrás no placar, o Paraná não desistiu e foi premiado com o gol do empate aos 47 minutos do segundo tempo, fechando o placar do duelo contra o Ypiranga-RS por 1 a 1. O maior destaque do Tricolor foi o lateral-direito Alex Murici. Além de ter ajudado demais na defesa, foi dos pés dele que saiu a assistência para o gol de empate marcado por Vinicius Moura.

Zagueiro:

Luizão (Mirassol-SP) – Depois de perder para o Novorizontino, Mirassol conseguiu se reabilitar em mais um duelo paulista ao vencer o lanterna Oeste, em um jogo apertado, pelo placar de 2 a 1. Um dos destaques do Leão foi o zagueiro Luizão. Além de ter sido impecável na defesa, o ex-jogador da Ponte Preta aproveitou um escanteio cobrado na área pra chegar solando para o fundo das redes.

Ypiranga-RS e Paraná empataram por 1 a 1

Zagueiro:

Mateus Silva (Ituano) – O Ituano venceu confronto direto com o Criciúma por 3 a 0 e assumiu a terceira posição no Grupo B. O setor defensivo foi impecável e soube anular todas as tentativas dos catarinenses. Destaque para Mateus Silva, que fez atuação segura e foi preciso sempre quando precisou ser acionado.

Lateral-esquerdo:

Fábio Alves (Floresta-CE) – Apesar de estarem lutando contra a zona de rebaixamento, Jacuipense-BA e Floresta-CE fizeram um jogo bastante movimentado em Pituaçu e ficaram no empate por 1 a 1. Dos lados da equipe piauiense, o grande destaque foi o lateral-esquerdo Fábio Alves, que marcou o gol de seu time de pênalti e ainda foi impecável defensivamente, garantindo um empate fora de casa.

Volante:

Crystopher (São José-RS) – Importantíssimo na vitória do final de semana, o volante desempenhou bom papel nos dois lados do campo. Crystopher foi o autor do segundo gol aos 46 minutos da primeira etapa. Além disso, segurou ao lado dos companheiros as investidas do Botafogo-SP. O Zequinha abriu 4 a 0 e no final do jogo em dois descuidos, levou dois gols. Porém, nada que pudesse comprometer o resultado ou refletir na segura atuação do volante.

Meia:

Emerson Júnior (Volta Redonda-RJ) – Agora na liderança isolada do Grupo A, o Volta Redonda-RJ conseguiu um grande resultado ao vencer o Altos-PI, pelo placar de 2 a 1, no Estádio Raulino de Oliveira, na sexta-feira, no jogo que abriu a décima rodada. Além de ser a cabeça pensante do meio-campo carioca, Emerson Júnior ainda foi peça crucial para a vitória, já que foi dos pés dele que saiu o gol que abriu caminho para o bom resultado.

Figueirense venceu o Novorizontino por 2 a 1

Meia:

Rodrigo Bassani (Figueirense-RS) – Foi apenas seu quarto jogo no Alvinegro e o primeiro como titular. Organizou bem o setor criativo e não teve medo de se aproximar do ataque. Atento, aproveitou rebote para fazer o primeiro gol da vitória por 2 a 1 diante do Novorizontino.

Atacante:

Rafhael Lucas (Manaus-AM) – Titular diante do Santa Cruz-PE, o atacante correspondeu as expectativas da torcida manauara e marcou um golaço diante da Cobra Coral. De quebra, o tento ajudou a ampliar a vantagem do Gavião Real e dar tranquilidade ao time dentro de campo para administrar a vitória. Além disso, enquanto esteve presente, ajudou a desmontar o sistema defensivo pernambucano e criar boas chances de gol.

Atacante:

MV (Volta Redonda-RJ) – Embalado por nove jogos sem derrota, o Volta Redonda-RJ enfim assumiu a liderança isolada do Grupo A da Série C ao fazer jus ao fator casa e vencer o Altos-PI, pelo placar de 2 a 1, na Raulino de Oliveira. Depois de sair na frente e ver o rival empatando ainda no primeiro tepo, MV foi o responsável por marcar o gol da vitória logo nos primeiros minutos da etapa final. O atacante deu um chute no cantinho, sem chances para defesa adversária.

Volta Redonda venceu o Altos e está isolado na liderança do Grupo A

Atacante:

Cláudio Maradona (Sao José-RS) – Na melhor partida da equipe no campeonato, o São José-RS bateu o Botafogo por 4 a 2 e deixou a zona de rebaixamento. Destaque para Cláudio Maradona, que comandou o ataque e foi autor de dois gols na partida. O camisa 18 infernizou a defesa na ponta esquerda.

Técnico:

Evaristo Piza (Manaus-AM) – Substituindo Marcelo Martelotte, que deixou o clube na última semana, Piza chegou ao Gavião Real mostrando para que veio. Com uma equipe organizada e aplicada dentro de campo, conduziu o esmeraldino a uma vitória importante diante do lanterna Santa Cruz-PE. Agora, buscará consolidar o seu trabalho durante as próximas rodadas lutando por uma vaga no G4 do Grupo A.