Arthur Picoli revela que teve que se desfazer do carro por causa dos haters

A vida pós BBB de Artur Picoli rendeu bons frutos, mas também muita dor de cabeça. Quando saiu do reality show, o professor de crossfit teve que lidar com os haters. A perseguição foi tanta que o ex-brother revelou que precisou se desfazer do carro que tinha.

“Eu dei o meu carro. Por causa de placa etc. As pessoas me seguiam quando eu ia treinar. Me filmavam entrando na academia, depois eu saindo, entrando no carro, o carro saindo e elas indo atrás. Peguei o carro e vazei. A galera estava realmente atrás de mim. E eu não acreditava, achava que era adolescente da internet. E baseado em quê? O que eu fiz para isso? Ameaçaram minha mãe, meu sobrinho de 2 anos”, contou ele em entrevista ao canal do YouTube ‘Rap 77’, de Junior Coimbra.

Arthur falou também sobre sua relação com Carla Diaz fora do programa. Na casa, os dois viveram momentos conturbados e o jeito com que ele tratava a atriz foi muito questionado aqui fora.

“Aqui fora a vida é boa, eu me dou muito bem. Há dois anos eu morava num distrito de três mil habitantes. Lá dentro tem nove câmeras só na cozinha, fora o que gente não vê. E, por ser uma pessoa famosa, é muito difícil. Nunca tinha ficado com ninguém famoso. Não sabia nem como cantá-la”, explicou ele, acrescentando que suas atitudes foram mal interpretadas.