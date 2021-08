Artilheiro da Série C entra na mira de time da Série B. Saiba qual!

Belém, PA, 10 (AFI) – Focado em voltar a brigar na parte de cima da tabela e se distanciar de vez da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B, o Remo está vasculhando o mercado em busca de reforços. Um dos nomes que agrada demais a equipe paraense é o do atacante Quirino, artilheiro da Série C com a camisa do Ypiranga-RS.

Aos 27 anos, Quirino fez boa parte de sua carreira no sul do país. Depois de começar a carreira no Londrina, ele teve passagens por Tubarão e Operário-PR. Está no Ypiranga desde outubro de 2020 e nesta temporada fez 22 jogos e marcou dez gols, sendo sete pela Série C onde é artilheiro ao lado de Manoel, do Altos-PI.

As conversas estão em andamento e uma proposta oficial deve ser feita em breve. O nome de Quirino foi aprovado pelo presidente Fábio Bentes e também tem o aval do técnico Felipe Conceição.

Atualmente, o Ypiranga é líder do Grupo B da Série C com 23 pontos conquistados em onze jogos. Já o Remo vive uma situação diferente na Série B. Com 19 pontos em 16 jogos, o time paraense aparece na 13ª colocação.