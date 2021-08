Caxias do Sul, RS, 02 (AFI) – O Metalist Kharkiv, da Ucrânia, anunciou nesta segunda-feira a contratação de Matheus Peixoto, que vinha sendo o principal jogador do Juventude no Campeonato Brasileiro. O jogador pertencia ao Red Bull Bragantino, que vendeu o atleta por um pouco mais de R$ 1 milhão.

Confira também: