ASA-AL 0 x 1 Retrô-PE – Fênix vence e é vice-líder!

Arapiraca, AL, 1 (AFI) – Em um duelo disputado, o Retrô-PE venceu o ASA-AL fora de casa pela Série D do Campeonato Brasileiro. No Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, os pernambucanos venceram por 1 a 0 e chegaram à segunda posição do Grupo A4. O tento da vitória foi marcado por Mayco Félix. O Fantasma segue em sétimo.

FÊNIX VENCE

Mesmo jogando fora de casa, o Retrô-PE buscou tomar as iniciativas durante o jogo. Com isso, pressionou o ASA-AL e conseguiu sair na frente ainda na primeira etapa. Aos 36 minutos, Mayco Félix mandou a bola para as redes, deixando os pernambucanos em vantagem. Mesmo atrás, o Fantasma pouco pressionou na primeira etapa.

Retrô-PE vence o ASA-AL pela Série D (Foto: Rinaldo Júnior / Retrô FC Brasil)

Na volta dos vestiários, o duelo mudou ligeiramente de panorama e ficou mais aberto, com chances para os dois lados. Apesar disso, os visitantes seguiam mais eficientes. Conforme o tempo passava, o 1 a 0 foi se confirmando. No fim do duelo, ele poderia ter mudado, mas o Fantasma teve um gol anulado e o placar foi definido.

PRÓXIMOS JOGOS

ASA-AL e Retrô-PE voltam a campo no próximo fim de semana pela Série D. No domingo (8), o Fantasma de Arapiraca volta a campo diante do Sergipe na Arena Batistão, em Aracaju-SE. O duelo ocorrerá às 16h. No mesmo dia e horário, a Fênix faz duelo valendo a liderança com a Juazeirense-BA no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.