Assaí Atacadista abre novas vagas de EMPREGO; veja os cargos

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, o Assaí Atacadista, empresa de atacado de autosserviço que mais cresce no Brasil, abre novas vagas de emprego em diversas especialidades nos estados de São Paulo e Ceará.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS LOCALIDADE Açougueiro(a) Jundiaí/SP Analista de Marketing Júnior São Paulo/SP Analista de Marketing Pleno São Paulo/SP Analista de Marketing Sênior São Paulo/SP Analista de Projetos Júnior São Paulo/SP Auxiliar Controle Qualidade Fortaleza/CE Auxiliar de Açougue Jundiaí/SP Chefe de Seção Açougue Jundiaí/SP Chefe Manutenção Fortaleza/CE Coordenador (a) de Marketing Sênior São Paulo/SP Operador de Caixa Fortaleza/CE

Sobre o Assaí Atacadista

O Assaí Atacadista, fundado em 1974 na cidade de São Paulo pelo empresário Rodolfo Jungi Nagai, com foco no atendimento a clientes de micro e pequenas empresas. É uma rede brasileira de atacado de autosserviço, pertencente ao GPA, distribuídas em diversos estados e no Distrito Federal, com mais de sete mil itens de grandes marcas nacionais e importadas.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do site Assaí, e cadastre-se na função desejada.