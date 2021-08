Assaí Atacadista anuncia novas vagas no interior de SP

Está em busca de uma oportunidade para se recolocar ou ingressar no mercado de trabalho? A sua chance pode estar aqui, já que o Assaí Atacadista acaba de anunciar novas vagas no interior de São Paulo. A rede de supermercados oferece, ao todo, 281 oportunidades para diferentes áreas, funções e níveis de senioridade para sua nova loja, que será inaugurada na rua da Agricultura, em frente ao Shopping Tivoli, em Santa Bárbara D’Oeste.

Para atender à demanda de funcionários, são oferecidas chances para os mais diversos cargos, dentre elas: chefe de seção, fiscal de prevenção de perdas, operador de empilhadeira, repositor de mercadorias, operador de caixa, auxiliar de manutenção, açougueiros e auxiliares de açougue, entre outros cargos.

Além disso, é importante notar que o Assaí Atacadista também inclui oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência e que todas as pessoas são bem-vindas no processo seletivo, independentemente de sexo, raça, gênero e outras características.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a um pacote de benefícios que inclui:

Assistência Médica ou Auxílio Saúde

Assistência Odontológica (opcional)

Vale transporte

Cesta Básica

Cartão Mamãe

Enxoval do bebê

Convênio com academias

Refeição no local

Seguro de vida

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pelo Assaí Atacadista em Santa Bárbara D’Oeste deverão acessar o site https://expansaoassaisantabarbaradoeste.gupy.io/ e cadastrar seu currículo até o dia 17 de setembro.

Segundo a empresa, toda a operação está atendendo os decretos emitidos pelas entidades governamentais e seguindo processos rigorosos de limpeza, higiene e desinfecção. Assim, o processo seletivo será realizado de forma online e contempla as seguintes etapas: cadastro, testes, entrevista com RH do Assaí, entrevista com Gestor, preenchimento de dados de pré-contratação e, por sim, assinatura do Contrato de Trabalho.

