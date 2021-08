‘Assistente de pênis’: Sergio Marone bomba na web após revelar curiosidade de trabalho

Ao contrário do que se pensa, em uma campanha de cueca não basta apenas vestir a peça e fazer uma pose bacana. O ator e modelo Sérgio Marone, de 40 anos, surpreendeu a internet ao revelar uma função necessária neste tipo de ensaio: uma espécie de ‘assistente de pênis’.

Por mais estranho que pareça, a função existe e o artista contou com a ajuda recentemente. “Uma curiosidade sobre a campanha, essa era a responsável por ficar de olho no produto e sempre que necessário dar uma ajeitada pra fica ‘bem na foto'”, escreveu na legenda de uma foto onde aparece recebendo ajuda do assistente. Confira:

Uma curiosidade sobre a campanha, essa era a responsável por ficar ???? no produto e sempre que necessário dar uma ajeitada pra fica “bem na foto”. Nude do #makingoff de @CuecasMash pra despedir do fleets. pic.twitter.com/5Ayqv3vh6S — Sergio Marone (@SergioMarone) August 3, 2021

Apesar de chocados com a função, os internautas não perderam tempo e decidiram se candidatar para a vaga. “Onde deixa o currículo?”, perguntou um seguidor. “Será que consigo um estágio na área?”, perguntou outra internauta.