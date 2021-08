Assistente revela que Glória Menezes sabia que Tarcísio Meira estava intubado

Glória Menezes segue internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, se recuperando das complicações leves causadas pela Covid-19. Com a notícia da morte do marido, Tarcísio Meira, há uma grande preocupação sobre como a atriz ficará ao receber a notícia.

Em conversa com o jornal Globo, o assistente pessoal da veterana revelou que ela sabia que o companheiro estava intubado. “Não sei se ela já sabe da notícia da morte de Tarcísio Meira”, lamentou o rapaz, que disse estar apreensivo para saber como ela ficará com a informação. “Imagina se ela não estava preocupada… Ela estava muito preocupada”, confidenciou.