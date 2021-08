Atacante de time do Brasileirão tem casa atingida por incêndio. Confira no FI!

Fortaleza, CE, 23 (AFI) – O experiente atacante Wellington Paulista, atualmente no Fortaleza, levou um grande susto no final da tarde desta terça-feira. Isso porque a residência do jogador foi atingida por um incêndio na capital cearense, que posteriormente foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

O ocorrido foi divulgado pelo Fortaleza em suas redes sociais. O clube também informou que Wellington Paulista e sua família não estavam na casa no momento do incêndio e que logo os vizinhos ligaram para os órgãos de segurança para evitar danos ainda maiores no imóvel e também nas casas vizinhas.

A corporação que foi até o local ainda investiga o motivo do incêndio, rapidamente controlado.

O Fortaleza também deixou claro que está dando assistência ao jogador e sua família.

Com WP9, como ele carinhosamente conhecido, o Fortaleza é o terceiro colocado do Brasileirão, com 32 pontos ganhos.