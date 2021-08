Atacante do Internacional atrai interesse de clubes da Europa

Porto Alegre, RS, 10 (AFI) – Autor de três gols na última rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Yuri Alberto, atraiu interesse do Anderlecht, da Bélgica e de um clube italiano, que não foi revelado pela diretoria colorada. Com a camisa do Inter, Yuri balançou as redes 22 vezes em 65 jogos

QUER MAIS DINHEIRO

Há cerca de 15 dias, o Inter recebeu uma proposta do clube belga pelo jogador, mas a primeira sondagem foi bem abaixo dos desejos do Colorado. O Anderlecht, ofereceu cerca de R$61 milhões e a direção deseja receber no mínimo R$91 milhões. Já o clube italiano, fez uma sondagem pelo jogador, mas achou a pedida do Inter alta e não abriu negociação.

O colorado é dono de 80% do jogador, o restante da porcentagem é 15% do próprio atacante e 5% do Santos, ex-clube de Yuri. O contrato do jogador é valido até a metade de 2025.

ATRAI O MERCADO EUROPEU

Vale lembrar que o atacante recentemente teve o interesse de Barcelona e Arsenal, mas não chegaram a fazer ofertas oficiais pelo atleta.

SITUAÇÃO DELICADA

A questão financeira do Inter não é das melhores e o clube planeja faturar mais de R$90 milhões em vendas de jogadores na temporada. Até o momento já arrecadou cerda de R$73 milhões.

