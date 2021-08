Atacante ofende mãe de torcedor e vai ter que pagar ingresso para todas as mães

A administração do Rubin Kazan, da Rússia, encontrou uma solução criativa para contornar um contratempo, após a eliminação para o Rakow Czestochowa, da Polônia. A situação começou quando o jogador sérvio Djordje Despotovic ofendeu um torcedor e incluiu a mãe do indivíduo no xingamento.

Por conta do ocorrido, o Rubin Kazan fez um convite a todos os torcedores, para que levem as mães ao jogo contra o Krylya Sovetov, neste domingo, pelo Campeonato Russo. O ingresso será cortesia da casa e o valor vai ser descontado diretamente do contracheque do atacante, que não estará presente na partida em questão, pois está afastado do elenco principal.