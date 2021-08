Atacante retorna ao Athletico após período emprestado ao Cruzeiro

Curitiba, PR, 04 (AFI) – O jogador Guilherme Bissoli retornou ao Athletico após período emprestado ao Cruzeiro. O jogador chegou em Curitiba nesta quarta-feira e já se reapresentou no CT do Caju e teve a primeira conversa com o treinador António Oliveira. O jogador foi emprestado ao clube mineiro em maio deste ano para ganhar mais minutos em campo e ter mais experiência.

O jogador teve o retorno solicitado ao Cruzeiro após a lesão de Matheus Babi, que deve fizer fora do restante da temporada. O Contrato de Bissoli com o Furação vai até 2023.

Mesmo com o retorno do atacante o clube ainda está no mercado em busca de reforçar seu até para as competições que o clube disputa. Além de que não poderá contar com o jogador na Copa do Brasil, pois já disputou pelo Cruzeiro

CARREIRA DE BISSOLI

O centroavante foi formado nas categorias de base do São Paulo de chegou no Furacão no início de 2020 emprestado pelo clube Club Fernando de la Mora, do Paraguai. Após participar de 31 jogos e marcar nove gols foi comprado em definitivo pelo clube paranaense.

