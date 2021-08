Até tu? Técnico do Londrina reclama do gramado do Estádio do Café, mas foca na sequência na Série B

Londrina, PR, 17 (AFI) – Em situação delicada dentro da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, brigando contra a zona de rebaixamento, o Londrina conquistou uma vitória importante neste domingo (15) quando recebeu e venceu o Vila Nova-GO, no Estádio do Café, pelo placar de 1 a 0. Apesar do bom resultado, o próprio técnico Márcio Fernandes não poupou críticas ao gramado de sua ‘própria casa’.

“Nosso campo está muito ruim, a bola pula muito e isso dificulta para o jogador dominar, para ter uma condição de fazer um lançamento e tentar uma jogada, tá impraticável. Isso fez com que o jogo sobre o Vila Nova fosse um jogo muito igual, muito equilibrado, mas graças a Deus fomos premiados pela vitória”.

Bianqui, nos minutos finais do segundo tempo, marcou o gol da vitória. Essa não é a primeira vez que o gramado do Estádio do Café é criticado durante essa competição nacional. Diversos adversários já haviam reclamado das condições quando atuaram no local.

Agora fora de casa, o Londrina visita o Vasco nesta quarta-feira (18), às 21h30, no Estádio São Januário, às 21h30. Atualmente, o LEC aparece na 17ª colocação, dentro do Z4, com 16 pontos.