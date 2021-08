Athletico 1 x 0 Santos – Furacão faz o básico, vence e joga por um empate na Vila por vaga na semifinal da Copa do Brasil

O Santos lutou, mas saiu atrás na busca por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. O time paulista perdeu para o Athletico por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, na Arena da Baixada, com gol marcado por Renato Kayzer.

Com o resultado, o Santos terá que vencer por dois gols para carimbar sua classificação. Em caso de triunfo pela diferença mínima, o duelo será decidido nos pênaltis. O Athletico jogará pelo empate. O duelo de volta será na terça-feira (14 de setembro), às 21h30, na Vila Belmiro.

O Santos começou o jogo esperando o Athletico, que acertou uma bola na trave logo aos três minutos. Jader recebeu pelo lado esquerdo, avançou em liberdade e carimbou o ‘poste’. A pressão do time paranaense continuou e João Paulo começou a aparecer. O goleiro fez duas grandes defesas em tentativas de Jader e Nikão.

O time paulista respondeu aos 14 minutos. Carls Sánchez recebeu de Lucas Braga e mandou para fora. No entanto, o Athletico acabou abrindo o placar aos 16. Nikão mandou a bola para dentro da área, Richard desviou e Renato Kayzer mandou, de cabeça, para o fundo das redes.

O Santos acordou após sair atrás do placar e foi para cima do Athletico. Jean Mota exigiu boa defesa de Santos e Sánchez assustou com tiros de longa distância. O time paranaense não se abateu e voltou a ameaçar com Christian. Novamente, João Paulo fez a defesa.

No segundo tempo, o jogo foi mais equilibrado. O Athletico se fechou e começou a administrar a vantagem. Com isso, o Santos teve dificuldade de fazer a infiltração e ficou nos lampejos do atacante Marcos Leonardo.

Antes do apito final, Fernando Diniz tentou mexer na equipe, deu um novo gás a ela, mas não conseguiu empatar. No entanto, vai para o jogo de volta com totais condições de reverter o resultado.