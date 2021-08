Athletico faz proposta para tirar volante do Boca Juniors

Curitiba, PR, 23 (AFI) – O técnico António Oliveira pode ganhar um reforço importante, principalmente, para a fase semifinal da Copa Sul-Americana. Segundo a imprensa argentina, o Furacão alinhou a contratação do volante Jorman Campuzano, do Boca Juniors. A proposta seria de R$ 5,37 milhões por 50% dos direitos econômicos.

O valor não agradou totalmente o time argentino, que tenta subir o montante para liberar o seu volante de 25 anos. O Athletico trata a situação com otimista e confia na possibilidade de bater o martelo ainda nesta semana.

Campuzano está na mira do Athletico

Campuzano defendeu o Boca Juniors em 18 jogos na temporada 2021 e marcou um gol. Ele ainda tem passagens por clubes como Deportivo Pereira e Atlético Nacional, ambos da Colômbia.

REFORÇOS

Com a má fase no Brasileirão, a diretoria do Athletico correu contra o tempo para reforçar seu elenco e trouxe nomes como o do atacante Pedro Rocha e dos zagueiros Nicolas Hernandéz e Lucas Fasson.

Semifinalista da Sul-Americana e nas quartas de final da Copa do Brasil, o Athletico precisa quebrar uma sequência de quatro jogos sem vencer no Brasileirão. De líder, caiu para a nona posição, com 23 pontos.