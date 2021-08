Athletico-PR contrata zagueiro revelado no São Paulo e que estava no Chile

Curitiba, PR, 16 (AFI) – Depois de uma longa negociação, o Athletico-PR oficializou, na tarde desta segunda-feira (16), a contratação do zagueiro Lucas Fasson, de 20 anos, para a sequência do Brasileirão. Formado na base do São Paulo, ele estava no La Serena-CHI e chega com contrato válido por cinco anos, válido até o final de agosto de 2026.

O Furacão desembolsou cerca de R$ 10 milhões para contratá-lo. O jovem jogador terá a concorrência de Pedro Henrique, Thiago Heleno, Luan Patrick, Zé Ivaldo e Nicolás Hernández. No time chileno, Fasson disputou 35 jogos entre 2020 e 2021.

“Voltar ao Brasil foi importante neste momento da minha carreira. E o Athletico Paranaense é um clube muito grande, que tem uma forma de jogar que sempre admirei. Também é um clube que sempre formou bons jogadores, inclusive na posição em que jogo. Fico honrado em poder vestir essa camisa. E espero poder evoluir com a ajuda dos meus companheiros e de todos aqui do clube”, disse.

Atualmente na sexta colocação do Brasileirão com 23 pontos, o time paranaense está priorizando, neste momento, a disputa pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Na quinta-feira vai receber o LDU, do Equador, precisando vencer por dois gols de diferença porque perdeu na ida por 1 a 0.