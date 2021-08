Athletico-PR, Flamengo, São Paulo e Atlético-MG são favoritos nas quartas da Copa do Brasil

Campinas, SP, 24 (AFI) – A Copa do Brasil chega as quartas de final e apesar de ainda termos oito clubes na disputa a competição é mais um capítulo da “Guerra Fria” do futebol brasileiro. Isso porque Flamengo e Atlético-MG estão na briga por três títulos na temporada e com chances até de se encontrarem na decisão. A dupla inclusive entra como a mais cotada para vencer nesta rodada de ida mesmo atuando fora de casa. Veja o que esperar destes duelos e os palpites nos sites de apostas esportivas.

Quarta-feira (25/08) – 19h – (R$ 2,00) Athletico-PR x Santos (R$ 3,75); empate (R$ 3,20)

A primeira partida das quartas de final é entre Athletico-PR e Santos. Só que este jogo trata-se de um duelo de dois times em baixa. O Rubro-negro só venceu um dos últimos sete jogos, enquanto o Alvinegro não ganha há três.

Esta situação faz com que apontar um resultado para este embate não seja a melhor opção e a dica é apostar no total de gols abaixo de 2.5. Neste cenário você fatura R$ 1,53 para cada real com o jogo terminando com no máximo duas bolas nas redes.

Isso ocorreu em três das últimas quatro partidas do Furacão.

Quarta-feira (25/08) – 21h30 – (R$ 3,80) Grêmio x Flamengo (R$ 1,90); empate (R$ 3,35)

Já no Sul acontece um confronto de peso entre Grêmio e Flamengo. O Rubro-negro conta com um elenco mais qualificado e um bom trabalho de Renato Portaluppi, que venceu oito, empatou um e perdeu um nos últimos dez jogos.

No entanto, Renato enfrenta o ex-clube em uma crescente. Felipão arrumou a casa e o Grêmio chega de quatro vitórias em cinco partidas recentes.

Diante destes desempenhos e considerando que o primeiro jogo ocorre em Porto Alegre o palpite é em um empate nesta quarta-feira, que garante ótimos R$ 3,35 para cada real no SpinSports. Vale destacar que o Rubro-negro não perde para o Grêmio fora de casa desde agosto de 2018. Foram duas vitórias e um empate desde então.

Quarta-feira (25/08) – 21h30 – (R$ 1,77) São Paulo x Fortaleza (R$ 4,70); empate (R$ 3,30)

Quem também está em evolução é o São Paulo. O Tricolor só perdeu uma das oito partidas recentes, porém, este revés foi justamente para o rival Palmeiras e significou a eliminação da Copa Libertadores. Agora a equipe de Crespo precisa ir para o tudo ou nada para conquistar algum título de expressão na temporada.

A missão não é fácil, pois o Fortaleza está em grande fase, na 3ª posição do Brasileirão. Desta forma ser um pouco mais cauteloso e apostar na dupla-chance é uma saída. Selecionando vitória do São Paulo ou empate você fatura R$ 1,24 para cada real com qualquer um dos dois desfechos.

Quinta-feira (26/08) – 21h30 – (R$ 3,45) Fluminense x Atlético-MG (R$ 2,10); empate (R$ 3,15)

Fechando a rodada de ida das quartas de final tem um reencontro entre Fluminense e Atlético-MG. Os dois clubes se enfrentaram nesta segunda-feira pelo Brasileirão e ficaram no 1 a 1. Com isso dá para ter uma ideia do que esperar para este encontro na quinta-feira.

O favoritismo do confronto está todo com o Atlético-MG, que é candidato a uma tríplice coroa, pois lidera o Brasileirão e está na semifinal da Copa Libertadores. O clube inclusive vem de uma sequência de cinco jogos sem perder. Com isso tem totais condições de buscar uma vitória no Rio de janeiro, o que garante R$ 2,10 para cada real.

O Fluminense atravessa uma grande crise, com um jejum de cinco partidas sem ganhar, tendo vencido somente duas das últimas dez. O que faz com que seja azarão mesmo em casa.

