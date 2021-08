Athletico-PR x São Paulo – Tricolor vai respirar contra a degola?

Curitiba, PR, 06 (AFI) – O São Paulo segue na luta para deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão e tem mais uma chance neste sábado, quando vai até Curitiba enfrentar o Athletico-PR, às 18 horas, na Arena da Baixada, pela 14ª rodada.

Apesar da derrota para o Atlético-MG, por 2 a 0, no último final de semana, o Athletico-PR segue na zona de classificação para a Copa Libertadores, em sexto lugar, com 23 pontos.

Por outro lado, o São Paulo abre a zona de rebaixamento, com 12 pontos. O Tricolor não ganha há três partidas no Brasileirão, sendo duas derrotas e um empate.

E O FOCO?

Os dois times têm jogos importantes no meio da semana. O Athletico-PR vai até o Equador enfrentar a LDU pelas quartas de final da Sul-Americana e o São Paulo faz o clássico contra o Palmeiras na abertura das quartas de final da Libertadores.

COMO VEM O FURACÃO

O Athletico-PR vem adotando o discurso de não priorizar competições, mas o técnico António Oliveira pode preservar um ou outro jogador que estiver mais desgastado. Mesmo porque, na quinta-feira, o rubro-negro paranaense encara a LDU, na altitude de Quito.

O goleiro Santos e o lateral-esquerdo Abner são desfalques certos porque seguem defendendo o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Outra baixa é o volante Christian, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Atlético-MG e cumpre suspensão automática.

Por outro lado, António Oliveira vai ter as voltas do meia Nikão, poupado em Belo Horizonte, e do atacante Vitinho, cumpriu suspensão. Além disso, o atacante Bisolli, que retornou de empréstimo do Cruzeiro, teve a documentação regularizada e está à disposição.

BOA NOTÍCIA NO TRICOLOR

Cansado de receber notícias ruins sobre contusões, o técnico argentino Hernán Crespo, enfim, pôde comemorar a recuperação de um titular. O zagueiro equatoriano Arboleda trabalhou forte no CT do Fluminense, nesta sexta-feira, e deve ser reforço no São Paulo diante do Athletico-PR.

Como perdeu Diego Costa, machucado, e gostaria de dar um descanso a Miranda antes dos jogos pelas quartas de final da Libertadores com o Palmeiras, é possível que o equatoriano substitua o experiente defensor na Arena da Baixada. Teria Léo e Bruno Alves a seu lado.

O técnico argentino gostaria de descansar mais peças no Brasileirão, apenas focando na Libertadores, mas a situação delicada na competição, com o time na zona de rebaixamento, o obrigará a usar um time forte diante de rival que costuma ser pedra no sapato tricolor.