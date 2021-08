Athletico x Corinthians – A briga é por vaga na Libertadores?

São Paulo, SP, 21 (AFI) – Em alta e reforçado com Renato Augusto e Giuliano, o Corinthians quer confirmar a boa fase diante do Athletico neste domingo, às 16h, na Arena da Baixada, pela 17ª rodada. O Furacão está motivado por ter conquistado uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana, mas não vive bom momento no Brasileirão.

Com 21 pontos, o Corinthians deixou a briga contra a degola e passou a sonhar por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Na última rodada, bateu o Ceará, por 3 a 1, na Neo Química Arena.

Sem vencer há três jogos, o Athletico deixou as primeiras posições e ficou estacionado nos 23 pontos, contra 37 do líder Atlético Mineiro. Na última rodada, perdeu para o São Paulo por 2 a 1.

COMO VEM O FURACÃO?

Embalado com a classificação à semifinal da Copa Sul-Americana, o Athletico quer agora se recuperar no Brasileirão. Vindo de três derrotas consecutivas, o time paranaense quer reencontrar a vitória diante do Corinthians, em jogo marcado para este domingo.

Com o desgaste sofrido com a maratona de jogos, o treinador poderá preservar alguns atletas, caso do zagueiro Thiago Heleno. Caso isso aconteça, Zé Ivaldo ganhará a posição entre os titulares. Outra dúvida é entre Terans e Fernando Canesin.

Athletico e Corinthians se enfrentam neste domingo

Autor de dois gols na vitória por 4 a 2 diante da LDU, Bissoli cravou de vez a sua vaga entre os 11. Com isso, Renato Kayzer ficará novamente como opção no banco de reservas.

Já Vitinho, que se despediu do time rumo ao futebol francês, deverá ceder o lugar para Carlos Eduardo. Outro formato é usar Christian no meio de campo, ao lado de Richard e Cittadini.

FORÇA MÁXIMA NO TIMÃO!

Sylvinho não relevou qual escalação vai utilizar na visita ao Athletico-PR neste domingo às 16 horas, na Arena da Baixada. Mas o técnico do Corinthians não tem problemas e relacionou força máxima para o jogo do Brasileirão. A dúvida é se Renato Augusto começa jogando, porém, há a possibilidade de repetição do time que fez 3 a 1 no Ceará.

Depois de ótima estreia diante do time cearense, jogo no qual entrou no segundo tempo, deu bons desarmes e ainda deixou sua marca na vitória por 3 a 1, o meia segue sem condições de atuar os 90 minutos. Mas já aguenta disputar ao menos uma etapa. Resta saber se desde o início neste domingo.

Sylvinho não esconde que sonha em utilizar Renato Augusto e Giuliano juntos para aumentar a qualidade na armação do Corinthians. Porém, não pretende antecipar etapas e pode, mais uma vez, adiar o sonho. Com os dois gols e a boa atuação de Adson, deve dar novo voto de confiança ao jovem da base.