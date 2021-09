Athletico x FC Cascavel – Quem avança à final 2021?

Curitiba, PR, 31 (AFI) – Praticamente dois meses depois do último jogo realizado, o Campeonato Paranaense voltará nesta quarta-feira, às 15h20. Athletico x FC Cascavel iniciam a disputa pela segunda vaga na final. A partida será realizada na Arena da Baixada e pode ser acompanhada pelo Placar ao Vivo do Portal Futebol Interior.

Sumário

TODOS OS ESTADUAIS

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todos os Campeonatos Estaduais do Brasil online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

VEJA TODOS OS DETALHES DOS ESTADUAIS

ATHLETICO X FC CASCAVEL – JOGO DE VOLTA E FINAL

A partida de volta será realizada no Olímpico Regional, em Cascavel, na quarta-feira seguinte (8), às 15h20. Que se classificar, enfrenta o já classificado Londrina, que eliminou o Operário com vitória por 1 a 0 e empate por 1 a 1 no segundo jogo.

No mata-mata, o clube melhor classificado faz o segundo jogo em casa e, em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

ATHLETICO X FC CASCAVEL – COMO ASSISTIR

A partida será transmitida pelo Furacão Live e pela Rede Massa. Veja no site oficial do Athletico como acompanhar!

ATHLETICO X FC CASCAVEL – COMO VEM O FURACÃO

O Athletico não entra em campo pelo estadual desde 16 de junho, quando empatou com o Paraná sem gols e avançou às semifinais. Na temporada, o time ainda está vivo na Copa do Brasil e na Sul-Americana.

Por isso, o técnico António Oliveira escalará um time reserva. O único titular deve ser o zagueiro Thiago Heleno, que não jogou a última partida no Brasileirão.

ATHLETICO X FC CASCAVEL – COMO VEM A SERPENTE

Mesmo perdendo pontos por escalação irregular, o FC Cascavel avançou em segundo na fase inicial. Na temporada, o time também está realizando grande campanha na Série D e já está garantido no mata-mata com uma das melhores campanhas.

O time já está há 21 jogos sem perder e, como está em boa situação na competição nacional, o técnico Tcheco deve ir com time titular.

“Jogo importante dentro do planejamento que o clube tem para se firmar como uma das potências do interior do estado. Nesta primeira partida temos que ter todo o cuidado, mas não mudar nossa postura e nossa filosofia de jogo.

Esperamos um Athletico ofensivo, um time que mesmo que não esteja passando por um bom momento no Brasileiro não deixa de ser forte, estamos preparados para isso”, disse Tcheco.

FC Cascavel finaliza preparação por vaga na final