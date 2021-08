Athletico x LDU – Jogo para seguir vivo na Sul-Americana

Curitiba, PR, 18 (AFI) – Sonhando com o título e visando carimbar uma vaga na Fase de Grupos da Libertadores de forma mais rápida, o Athletico enfrenta a LDU, nesta quinta-feira, às 19h15, na Arena da Baixada, por uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana.

A vida do Athletico não vai ser fácil. Em Quito, o time paranaense perdeu por 1 a 0. Para classificar, terá que vencer por dois ou mais gols para confirmar sua vaga. Diferente da LDU, que jogará pelo empate. Caso faça um gol, obrigará o time brasileiro fazer três.

A partida decisiva aparece no pior momento do Athletico na temporada. O time paranaense vem de três derrotas consecutivas só no Brasileirão, onde deixou a briga pela liderança e caiu para a sexta posição, com 23 pontos.

COMO VEM O FURACÃO?

A expectativa é que o Athletico vá a campo com um time bem semelhante daquele que perdeu no Equador. A principal novidade para este jogo específico é o retorno do goleiro Santos, que estava com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos.

Athletico enfrenta LDU nesta quinta-feiar

António Oliveira indicou também que poderá mudar o setor ofensivo. Caso isso realmente aconteça, Renato Kayzer sairá entre os titulares. O treinador ainda não poderá contar com Pedro Rocha, anunciado oficialmente como reforço do time paranaense nesta quarta-feira. Por outro lado, terá Vitinho e Bissoli, candidatos a iniciarem o duelo.

“A equipe, na quinta-feira, com certeza vai dar uma resposta à imagem de acordo com aquilo que é o clube e o talento e a qualidade dos jogadores. É muito bonito estar em todas as competições, mas haveria um momento em que iríamos pagar um preço. Uma coisa é ter semanas cheias para poder trabalhar. Outra coisa é estar em todas as competições, que tivemos essa competência para estar nelas”, falou o treinador.

E A LDU?

Do outro lado, a LDU também não indicou muitas mudanças. O técnico Pablo Marini deverá repetir a escalação que bateu o Athletico. No entanto, poderá acontecer alterações pontuais. Angulo e Arce brigam por uma posição no meio de campo. Há uma possibilidade também do time equatoriano aparecer com dois atacantes. Caso essa for a opção, Reasco, autor do gol no Equador, formará dupla com Amarilla.

“Temos uma relação de muito respeito, confiança e diálogo com os jogadores. Aqui somos uma família. É com essa união que viemos ao Brasil para buscar uma vaga na semifinal da Sul-Americana. Não estamos esperando um jogo fácil. Será uma batalha, mas estamos preparados”, disse o técnico Pablo Marini.