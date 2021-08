Atletas brasileiros aumentam em até 836% o número de seguidores após medalhas

Nas Olimpíadas de Tóquio 2021, os atletas que conquistaram medalhas durante a competição apresentaram um aumento de seguidores no Instagram de até 836% após subirem no pódio. O número foi divulgado pela Spark, utilizando a ferramenta Tagger Media.

De acordo com a pesquisa, realizada entre os dias 30 de julho a 03 de agosto Rebeca Andrade e Rayssa Leal lideram o ranking de maior crescimento de seguidores.

Em primeiro lugar aparece a atleta Rebeca Andrade da ginástica, que já obteve mais de 836% de crescimento e chegou a mais de 2.2 milhões de seguidores. A atleta foi a primeira brasileira a ganhar duas medalhas em uma única edição das Olimpíadas. Rebeca conquistou ouro no salto e prata no individual geral.

Em seguida está Rayssa Leal, a fadinha do skate e a brasileira mais jovem a conquistar uma medalha olímpica. Houve um aumento de 823% em suas redes sociais, foi de 704 mil seguidores para mais de 6.5 milhões.

Medalhista de prata no street, Kelvin Hoefler também viu as suas redes sociais dispararem. Em menos de 10 horas, o número de seguidores dobrou. Até o momento, houve um aumento de 243% no seu Instagram.

Surpreendida pela inscrição olímpica, Laura Pigosse foi incluída de última hora na lista de tênis dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Além de conquistar o bronze ao lado de sua dupla, Luisa Stefani, a atleta também conquistou novos seguidores no Instagram, mais de 215%, um número bastante expressivo.

Em quinto lugar e em primeiro no surf, Ítalo Ferreira viu o número de seguidores praticamente triplicar após o ouro nas Olimpíadas. No total, o crescimento das redes sociais do surfista está em torno de 180%.



Confira o ranking de crescimento abaixo:

1. Rebeca Andrade (Ouro e Prata ginástica) – 836%

2. Rayssa Leal (Prata skate) – 823%

3. Kelvin Hoefler (Prata skate) – 243%

4. Laura Pigossi (Bronze tênis) – 215%

5. Ítalo Ferreira (Ouro surf) – 180%

“A medalha gera exposição ao atleta em meios on e offline, e isso reflete em maior poder de alcance em seus canais digitais. Através da tecnologia, foi possível acompanhar o efeito imediato no crescimento dos seguidores e de engajamento com as postagens”, comenta Davi Goldwasser, CGO da Spark.



A Tagger Media é uma plataforma de dados americana, representada com exclusividade no Brasil pela Spark, powerhouse de marketing de influência.