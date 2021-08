Atlético-AC 0 x 1 Castanhal-PA – Fazendinha marca e Japiim segue líder isolado

Rio Branco, AC, 1 (AFI) – Em um duelo equilibrado, o Castanhal-PA venceu o Atlético-AC fora de casa, pela Série D. Fora de casa, o Japiim venceu por 1 a 0, com gol de Willian Fazendinha ainda na primeira etapa. Com isso, chega aos 23 pontos e segue disparado na liderança do Grupo A1, abrindo 4 pontos para o vice-líder São Raimundo-RR. O Galo, por sua vez, segue afundado na lanterna, com apenas 4 pontos.

JAPIIM VENCE MAIS UMA

Mesmo jogando fora de casa, o Castanhal-PA fez valer a sua posição na tabela e partiu para cima do Atlético-AC. Com isso, os paraenses logo chegaram ao seu gol. Aos 20 minutos, Willian Fazendinha recebeu livre dentro da área e só teve o trabalho de mandar a bola para as redes. Mesmo atrás, o Galo pouco criou na primeira etapa e chegou a levar uma bola na trave.

Castanhal-PA vence o Atlético-AC pela Série D (Foto: Manoel Façanha / Divulgação)

Na volta dos vestiários, o duelo esfriou. Satisfeito com a vitória, o Japiim passou a administrar a vantagem. Os acreanos, por sua vez, tentavam criar, mas esbarravam nas próprias limitações. Com isso, o tempo ia passando e praticamente nada de produtivo era criado pelas duas equipes. Com isso, o 0 a 0 foi confirmado.

PRÓXIMOS JOGOS

Atlético-AC e Castanhal-PA voltam a campo no próximo domingo (8) pela Série D. Fora de casa, o Galo Carijó visitará o Penarol-AM no Estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara-AM. O duelo ocorrerá às 16h. Duas horas mais tarde, às 18h, o Japiim buscará mais três pontos diante do Ypiranga-AP no Estádio Zerão, em Macapá.